26 октября в Саранске будут изменены схемы движения общественного транспорта

В Саранске 26 октября изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.

26 октября по причине проведения продовольственной ярмарки будет ограничено движение транспортных средств на участке ул. Ботевградской, пролегающем от ул. Полежаева до ул. Васенко, по причине чего будут внесены временные изменения в схемы движения маршрутов общественного транспорта. Автобусные маршруты №№ 8, 9 и 15 будут следовать по ул. Титова. Автобусные маршруты №№ 7, 13, 17 и 31 также будут следовать по ул. Титова в направлении СК «Мордовия». От СК «Мордовия» эти автобусы проследуют по ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам. Автобусный маршрут №27 при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будет следовать по ул. Полежаева.

Также 26 октября по указанной причине движение будет ограничено на участке пр. 60 лет Октября, пролегающем от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных. Из-за этого автобусные маршруты №№ 6,10 и 23 будут следовать по ул. Веселовского.

Кроме того, из-за проведения продовольственной ярмарки движение будет ограничено на участке ул. Ульянова, пролегающем от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, а также на участке пр. 70 лет Октября, который пролегает от ул. Косарева до ул. Севастопольской. По этой причине троллейбусные маршруты №№7, 8, 13, 15, а также автобусные маршруты №№5, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов., а автобусы №№1, 5, 27, 44 будут двигаться по ул. Волгоградской.

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Источник: adm-saransk.ru