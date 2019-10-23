В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят операцию «Юный пешеход»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

Указанное мероприятие стартовало 23 октября, а завершится 24 октября. Рассматриваемая операция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, профилактику нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов и нарушений детьми-пешеходами правил перехода проезжей части, а также развитие у несовершеннолетних граждан навыков безопасного поведения на дороге.

Инспекторы Госавтоинспекции несут службу вблизи образовательных учреждений региона.

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Источник: 13.мвд.рф