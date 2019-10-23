Житель Кадошкино подозревается в краже велосипеда

В Кадошкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан 55-летний местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что 10 октября 55-летний гражданин похитил из подъезда дома, расположенного по адресу – улица Горького, оставленный без присмотра велосипед. Мужчина перекрасил украденное транспортное средство и снял с него несколько деталей. Подозреваемый надеялся, что благодаря указанным действиям велосипед нельзя будет распознать. Похищенное транспортное средство мужчина планировал оставить в личное пользование.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф