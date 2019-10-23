Жительницу Ковылкинского района осудили за убийство гражданского мужа

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве гражданского мужа.

7 июля нынешнего года в селе Польцо указанного района 26-летняя гражданка и её 42-летний сожитель распивали алкогольные напитки, находясь в квартире своего знакомого. В ходе попойки между гражданскими супругами вспыхнула ссора. Во время словесной перепалки мужчина заявил, что девушка должна немедленно идти домой. Последняя ответила отказом. В ответ на это мужчина ударил девушку по лицу. Затем осужденная нанесла сожителю ножевое ранение живота.

От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 7,5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф