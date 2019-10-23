В Ковылкино осудили местного жителя, избившего знакомого деревянной палкой

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который избил деревянной палкой своего знакомого.

В конце мая нынешнего года на одной из улиц указанного населенного пункта 35-летний гражданин поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений осужденный схватил в руки деревянную палку и несколько раз ударил ею оппонента.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушибы почек.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф