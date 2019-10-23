Представительница УФСИН РФ по Мордовии приняла участие в обсуждении профилактики преступности среди несовершеннолетних

Начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Елена Агеева приняла участие в расширенном заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе указанного заседания были рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия в области профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества.

По итогам работы заседания было принято соответствующее постановление.

Читайте также о том, что сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стали участниками театральной викторины.

Источник: 13.fsin.su