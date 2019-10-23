В УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с начальниками караулов и помощниками начальников караулов отделов по конвоированию.

Указанные сборы были проведены в целях совершенствования профессиональных знаний и навыков, усвоения требований приказов и инструкций, а также проверки уровня знаний сотрудников вышеуказанной категории и их способностей принимать правильные решения при осложнении обстановки.

​В рассматриваемых сборах приняли участие сотрудники отдела по конвоированию, СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-6, ЛИУ-3.

Во время сборов был проведен смотр внешнего вида с проверкой служебных удостоверений и жетонов.

С сотрудниками, выполняющими функции конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, были проведены практические занятия.

В ходе показных занятий были отработаны действия караула по конвоированию при происшествиях.

​​По итогам сборов была осуществлена проверка знаний должностных обязанностей, руководящих нормативно-правовых актов, а также были приняты зачеты в форме тестирования.

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Источник: 13.fsin.su