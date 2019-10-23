В Мордовии осужденному прислали шоколадку с наркотиками

В одном из исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники лечебно-профилактического учреждения №21 УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями других правоохранительных органов во время досмотра передачи, поступившей для осужденного к 1 году лишения свободы, обнаружили и конфисковали гашиш, который был ухищренным способом спрятан в шоколаде. Масса изъятого вещества составила 0,98 г.

Было возбуждено уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.fsin.su