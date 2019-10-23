Жителя Саранска, который не платил алименты, приговорили к исправительным работам

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который не платил алименты.

В период с 5 мая прошлого года по 30 июля нынешнего года осужденный, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание своего ребенка, без уважительных причин не платил алименты, вследствие чего образовалась задолженность, размер которой составил более 105 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы 5% в доход государства.

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Источник: prokrm.ru