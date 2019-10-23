Жительница Саранска отправится в тюрьму за совершение двух преступлений

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже куртки и причинении тяжкого вреда здоровью.

27 декабря прошлого года преступница, находясь в магазине «Лента», расположенном по адресу – улица Волгоградская, похитила из шкафа для хранения ручной клади куртку стоимостью 2,8 тыс. рублей.

25 марта нынешнего года злоумышленница, находясь в одной из квартир дома №30, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, во время ссоры, вспыхнувшей на почве ревности, ударила мужа ножом в грудь. Пострадавший выжил.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, дабы изменить указанное постановление. Судебная коллегия признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru