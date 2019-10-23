В Мордовии прокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения жилыми помещениями

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Сотрудниками прокуратуры Большеигнатовского района во время проверки деятельности администрации данного района было установлено, что при ведении списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из указанных категорий, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, были допущены нарушения, что привело к ущемлению жилищных прав.

Прокуратурой упомянутого района был принесен протест на правовой акт, которым утвержден указанный список.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

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Источник: prokrm.ru