В Инсарском районе ДТП унесло жизнь 23-летнего парня

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло ранним утром 22 октября на 10-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Инсар, Усыскина и Венера. По предварительной информации, 23-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2114, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия. 19-летний попутчик погибшего доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф