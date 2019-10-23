В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина

В Ардатовском районе 46-летний автомобилист из-за превышения скорости оказался на больничной койке.

ДТП произошло утром 22 октября на 57-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границей с Чувашией. 46-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, по предварительным данным, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

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Источник: гибдд.рф