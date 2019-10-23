В Саранске 61-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске 61-летняя женщина пострадала, упав в салоне троллейбуса.

Инцидент произошел днём 22 октября в Октябрьском районе Саранска. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 41-летний мужчина, находившийся за рулем троллейбуса, во время движения по улице Косарева резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упала 61-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя троллейбуса был доставлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Инсарском районе в результате ДТП погиб 23-летний парень.

Источник: гибдд.рф