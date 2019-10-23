В Рузаевке неизвестный автомобилист сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Рузаевке неизвестный автомобилист сбил пожилого мужчину.

Указанное происшествие произошло вечером 22 октября на улице Маяковского. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем неустановленного автомобиля, совершил наезд на 82-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

Автомобилист скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются розыском нарушителя.

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Источник: гибдд.рф