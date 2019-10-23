В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Утром 22 октября возле дома №186/1, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Форд-Фокус». В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявил 46-летний мужчина, управлявший иномаркой, находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в отдел полиции №4 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф