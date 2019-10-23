В Зубовой Поляне был задержан пьяный водитель иномарки

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Днём 22 октября неподалеку от дома №2, расположенного по адресу – улица Советская, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД РФ по Зубово-Полянскому району остановили автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 44-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф