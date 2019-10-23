Одну из школ Рузаевки закрыли на карантин

В Мордовии был объявлен карантин в одной из местных школ.

На карантин была закрыта школа №5, расположенная в Рузаевке. Соответствующее решение было принято по причине того, что более 20% учеников данного учебного заведения простудились. В большинстве случаев заболели те дети, которые не были привиты от гриппа.

На учебном процессе карантин никак не отразится, поскольку школьники перешли на дистанционное обучение.

В упомянутой школе ежедневно проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

По информации «Известий Мордовии».

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