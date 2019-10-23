В Ленинском районе Саранска чествовали пожилых людей

В Ленинском районе Саранска прошло торжество, посвященное чествованию пожилых людей.

Дворец культуры указанного района стал местом проведения праздничного мероприятия, посвященного чествованию пожилых людей. Рассматриваемое мероприятие прошло 22 октября.

На данное торжество были приглашены представители старшего поколения, посвятившие свою жизнь работе в сферах образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты. Также мероприятие посетили представители ветеранских и других общественных организаций Ленинского района.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин пожелал пожилым людям крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Пожилым горожанам, которое принимают активно участие в общественной деятельности, были вручены награды и подарки.

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Источник: adm-saransk.ru