Руководство Мордовии провело в Москве встречи, в ходе которых было обсуждено развитие спорта в регионе

22 октября в Москве прошла встреча главы Мордовии Владимира Волкова с руководителем РФС Александром Дюковым.

В ходе указанной встречи было обсуждено развитие массового и профессионального футбола в Мордовии. Кроме того, были рассмотрены возможности эффективного использования спортивной инфраструктуры, построенной в Саранске к ЧМ-2018, а также вопросы развития детского футбола в регионе.

Владимир Волков рассказал главе РФС о принятой в республике стратегии развития футбола до 2030 года.

Во время встречи была достигнута договоренность о подписании соглашения о взаимодействии между РФС и Мордовией.

Также 22 октября руководитель правительства Мордовии Владимир Сушков встретился с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым. Во время данной встречи было обсуждено дальнейшее развитие в республике физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Было уделено внимание строительству и вводу в эксплуатацию универсального спортивного зала в Саранске. Кроме того, была рассмотрена возможность открытия в Мордовии федерального центра по подготовке спортсменов на базе школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

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Источник: mordovia-sport.ru