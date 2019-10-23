В Саранске начнут дистанционно снимать показания счетчиков

Одна из ресурсоснабжающих организаций Саранска планирует совместно с управляющей компанией создать альтернативную систему учета коммунальных ресурсов.

Директор регионального филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка говорит о том, что часто владельцы квартир передают показания, которые не являются корректными. Это может происходить по разным причинам. Иногда в подобных случаях имеют место механические повреждения счетчика. Порой собственники жилья специально искажают показания.

Елена Чайка заявила, что для предотвращения случаев предоставления показаний, которые не соответствуют действительности, планируется внедрение системы дистанционного снятия показаний.

В ближайшее время пилотный проект будет реализован в многоквартирных домах, расположенных в Октябрьском районе Саранска.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что одну из школ Рузаевки закрыли на карантин.