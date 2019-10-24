Глава Ромодановского района ушел в отставку

Глава Ромодановского района Мордовии Анатолий Гурьянов ушел в отставку.
Анатолий Гурьянов покинул занимаемую должность по собственному желанию. Причиной данного решения называется жизненная ситуация. Какие-либо уточнения по данному поводу пока что отсутствуют.
Глава Мордовии Владимир Волков распорядился вручить Анатолию Гурьянову нагрудный знак за вклад в развитие региона.
Временно исполняющим обязанности руководителя администрации Ромодановского района был назначен первый заместитель главы Сергей Ведяшкин.
По информации «Известий Мордовии».
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