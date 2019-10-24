В Саранске осудили мужчину, убившего дочь своей сожительницы

В Саранске суд вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, который убил дочь своей гражданской жены.

25 февраля нынешнего года 57-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании своей 58-летней сожительницы и её 38-летней дочери. В ходе попойки мужчина поссорился с младшей участницей застолья. В процессе выяснения отношений преступник несколько раз ударил 38-летнюю женщину ножом в область грудь. Затем злоумышленник нанес ножевые ранения сожительнице, которая пыталась защитить дочь. От полученных телесных повреждений 38-летняя пострадавшая скончалась. Мать убитой гражданки выжила.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 11 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф