В Саранске осудили местного жителя, который едва не убил своих соседей

В Саранске суд вынес приговор в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью.

Утром 14 июня нынешнего года 70-летний гражданин, находясь на общей кухне по месту жительства, увидел своего соседа по квартире. За день до этого преступник поссорился с указанным мужчиной. Причиной конфликта стали разногласия по поводу соблюдения чистоты. Злоумышленник, вспомнив о данной ссоре, взял кухонный нож и ударил им соседа по квартире в область грудной клетки. Затем преступник сходил в свою комнату за топором. Вернувшись обратно, осужденный ударил пострадавшего данным орудием по лицу и предплечью. Сосед преступника позвал на помощь свою жену. Злоумышленник ударил женщину молотком в область головы.

К счастью, пострадавшие выжили.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что в Саранске осудили мужчину, убившего дочь своей сожительницы.

Источник: 13.мвд.рф