Житель Мордовии, угрожавший убийством соседям и полицейскому, пройдет курс лечения

В Зубово-Полянском районе суд назначил принудительные меры медицинского характера местному жителю, который угрожал убийством своим соседям и сотруднику полиции.

19 июня нынешнего года 53-летний гражданин, находясь в населенном пункте Умет указанного района, держа в руке кухонный нож, высказывал угрозы убийством в адрес своих соседей. Последние вызвали полицейских. Затем мужчина стал угрожать убийством прибывшему на место инцидента стражу порядка.

В отношении 53-летнего гражданина была проведена судебная психиатрическая экспертиза, в ходе которой выяснилось, что он не может осознавать свои действия и адекватно оценивать их возможные последствия.

Суд применил в отношении 53-летнего мужчины принудительные меры медицинского характера.

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Источник: mordovia.sledcom.ru