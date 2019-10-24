Житель Саранска принес в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.
Недавно в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратилась работница одного из банков города, которая сообщила о том, что при проверке ветхой денежной купюры номиналом 100 долларов было установлено, что данная банкнота является поддельной.
Стражи порядка выяснили, что денежную купюру принес в банк житель Саранска. Последний пояснил, что данную банкноту ему передал для проверки его знакомый, проживающий в Инсаре. Второй мужчина заявил, что нашел денежную купюру в лесном массиве, расположенном возле автовокзала.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.
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Источник: 13.мвд.рф