В Саранске был задержан местный житель, подозреваемый в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже продуктов и алкоголя из магазина.

В вечернее время суток 31-летний житель Саранска зашел в магазин, расположенный по адресу – улица Энгельса. Мужчина сложил в тележку роллы, горный папай и бутылку виски. Затем горожанин разложил указанные товары по карманам одежды и направился к выходу из торгового заведения. Мужчина был остановлен работниками магазина, которые передали его прибывшим на место инцидента стражам порядка.

Гражданин заявил, что он решил пронести товары мимо кассы из-за того, что у него не было достаточного количества денег для их оплаты.

В отношении подозреваемого был составлен административный протокол.

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Источник: 13.мвд.рф