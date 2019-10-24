В Мордовии подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

В Мордовии были подведены итоги проведения акции под названием «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

В период с 22 по 24 октября мобильные пункты тестирования проверяли жителей Мордовии на ВИЧ одновременно в нескольких городах региона.

В ходе проведения рассматриваемой акции более 900 жителей республики узнали свой ВИЧ-статус, получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, а также смогли оценить свои риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Официальное закрытие акции состоялось 24 октября в Саранске. В ходе данного мероприятия министр здравоохранения Мордовии О. В. Маркин заявил, что информирование населения о ВИЧ-инфекции имеет огромное значение, а также отметил, что современная медицина позволяет людям с данной инфекцией жить долго и качественно.

Главврач ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» И.В. Доронькина, выступая на церемонии закрытия акции, обратила внимание на то, что каждый цивилизованный человек должен знать свой ВИЧ-статус.

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Источник: o-spide.ru