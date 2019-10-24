В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 23 октября на 275-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительной информации, 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», не предоставив преимущество в движении во время выезда на главную дорогу, допустил столкновение с автомобилем марки «Лада-Приора».

Водитель «Опеля» и его 56-летняя пассажирка доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф