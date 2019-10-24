В Саранске водитель маршрутного такси сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 39-летняя женщина попала под колёса маршрутного такси на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 23 октября на территории Ленинского района города. 42-летний мужчина, управлявший микроавтобусом марки «Форд», совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска. Женщине было назначено амбулаторное лечение.

Известно, что водитель маршрутного такси в момент ДТП был трезв.

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Источник: гибдд.рф