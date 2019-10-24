В Кочкуровском районе в результате ДТП пострадал 63-летний водитель скутера

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 63-летний водитель скутера.

ДТП произошло днём 23 октября на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Булгаково и Заречный. По предварительной информации, 63-летний водитель скутера марки «Дельта» в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водитель скутера самостоятельно обращался за медицинской помощью в РКБ №4. Мужчине был назначен курс амбулаторного лечения.

Известно, что водитель скутера в момент происшествия пребывал в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель маршрутного такси сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф