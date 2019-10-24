В Ардатовском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 23 октября на 52-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», во время движения по перекрестку не уступил дорогу автомобилю марки «Лада-Приора», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получили 29-летний водитель «Лады» и его 42-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель маршрутного такси сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф