В Чамзинском районе легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

В Чамзинском районе водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.
Происшествие произошло вечером 23 октября на территории посёлка Комсомольский. 54-летний мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», на улице Республиканской допустил наезд на 62-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ «Комсомольская МБ».
Водитель легковушки в момент ДТП находился в трезвом состоянии.
Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе в результате ДТП пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф