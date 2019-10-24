Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №10 на прилегающей территории задержали жителя Мордовии, пытавшегося перебросить 4 свертка, в которых находились 6 мобильных телефонов, 4 зарядных устройства и провод USB.

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №3 при досмотре посылки, поступившей для осужденной к 4 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон и сим-карту.

Сотрудники исправительной колонии №7 при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному к 9 с половиной годам лишения свободы, обнаружили и изъяли сим-карту, спрятанную ухищренным способом в сумке.

В исправительной колонии №13 при досмотре посылки, поступившей для осужденной к 3 годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и конфискованы мобильный телефон и сим-карта.

Также сотрудники указанного учреждения на контрольной площадке по пропуску автотранспорта при досмотре автомобиля обнаружили и конфисковали 6 мобильных телефонов и сим-карту, которые были спрятаны ухищренным способом в спальном отсеке.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su