В одном из исправительных учреждений Мордовии проходят сеансы аутогенной тренировки

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии проходят сеансы аутогенной тренировки с целью повышения стрессоустойчивости и работоспособности сотрудников.

Аутотренинг представляет собой снятие мышечного и нервного напряжения, совершаемое методом самовнушения. Самообладание, выдержка и умение владеть собой необходимы сотруднику для успешного выполнения профессиональных обязанностей.

Стоит отметить, что сеансы аутогенной тренировки обучают сотрудников навыкам саморегуляции, которые дают человеку способность не только контролировать свое состояние, но и управлять ситуацией.

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Источник: 13.fsin.su