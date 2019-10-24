В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе рисунков

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс рисунков среди осужденных, посвященный профилактике ВИЧ/СПИД.

Подобные мероприятия проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, гармоничного развития многих личностных качеств осужденных, их интересов и способностей, физического и нравственного формирования поколения в духе добра и нравственной чистоты, предупреждения заболевания СПИДом.

Осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами.

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Источник: 13.fsin.su