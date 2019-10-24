Осужденного, отбывающего наказание в одной из колоний Мордовии, уличили в мошенничестве

В Мордовии суд вынес приговор в отношении заключенного, обвиняемого в совершении мошенничества.

29-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии, в апреле нынешнего года заявил другому осужденному о готовности продать мобильный телефон за 9 тыс. рублей, хотя у него не было данного устройства. Последний решил приобрести мобильный телефон. Родственники данного мужчины перечислили 29-летнему гражданину деньги, которыми последний распорядился по своему усмотрению, так и не передав гаджет.

Зубово-Полянский районный суд назначил мошеннику наказание в виде 2 лет тюремного заключения.

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Источник: prokrm.ru