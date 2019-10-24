В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе нескольких ферм

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об обращении с отходами животноводства.

Сотрудниками прокуратуры Чамзинского района было установлено, что на территории нескольких ферм ООО «Хорошее дело» хранение, обезвреживание и внесение жидкой части фракции навоза осуществлялось ненадлежащим образом, что повлекло за собой загрязнение прилегающих территорий и самих животноводческих помещений.

Кроме того, отходы животноводства убирались не на постоянной основе, без предварительной обработки и исследования сразу вывозились на прилегающую территорию ферм и вносились в почву полей.

На территории ферм отсутствовали навозохранилища и площадки для хранения и биотермического обеззараживания отходов животноводства, предварительная обработка и исследование также не производились.

Аналогичные нарушения были выявлены на территориях ферм, принадлежащих ООО «Садовод».

Юридическое лицо ООО «Хорошее дело», а также руководители ООО «Хорошее дело» и ООО «Садовод» были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, общий размер которых составил 16 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан местный житель, подозреваемый в краже товаров из магазина.

Источник: prokrm.ru