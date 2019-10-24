В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе нескольких ферм

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об обращении с отходами животноводства.
Сотрудниками прокуратуры Чамзинского района было установлено, что на территории нескольких ферм ООО «Хорошее дело» хранение, обезвреживание и внесение жидкой части фракции навоза осуществлялось ненадлежащим образом, что повлекло за собой загрязнение прилегающих территорий и самих животноводческих помещений.
Кроме того, отходы животноводства убирались не на постоянной основе, без предварительной обработки и исследования сразу вывозились на прилегающую территорию ферм и вносились в почву полей.
На территории ферм отсутствовали навозохранилища и площадки для хранения и биотермического обеззараживания отходов животноводства, предварительная обработка и исследование также не производились.
Аналогичные нарушения были выявлены на территориях ферм, принадлежащих ООО «Садовод».
Юридическое лицо ООО «Хорошее дело», а также руководители ООО «Хорошее дело» и ООО «Садовод» были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, общий размер которых составил 16 тыс. рублей.
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Источник: prokrm.ru