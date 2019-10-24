В Мордовии ООО «Новые Решения» оштрафовали за коррупционное правонарушение

В Саранске была оштрафована организация, руководство которой совершило коррупционное правонарушение.

Руководство ООО «Новые Решения» передало начальнику ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения» УФСИН РФ по Мордовии вознаграждение в виде строительных материалов на общую сумму более 89 тыс. рублей за своевременную оплату исполненных государственных контрактов и лоббирование впоследствии интересов общества по иным государственным контрактам.

В отношении указанной организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru