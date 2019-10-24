Дорожные объекты Саранска были высоко оценены на российском уровне

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков и заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов 24 октября в Саранске посетили несколько объектов дорожного строительства.

Одним из объектов посещения стал строящийся мост через реку Инсар. Данный объект возводится на автомобильной дороге от улицы Строительной до улицы Севастопольской. Длина нового моста, на котором будет четыре полосы для движения транспорта, составит 209 метров, а ширина – 23 метра. В настоящее время работы на рассматриваемом объекте выполнены примерно на 70%. Иннокентий Алафинов отметил высокий уровень качества проделанной работы. Руководитель Упрдора РМ Валерий Резепов доложил, что указанная дорога должна быть введена в эксплуатацию через два года.

Также было проинспектировано строительство трех мостов на Северо-Восточном шоссе. На проведение данных работ из федерального бюджета были выделены денежные средства в сумме 700 млн рублей. Возобновление движения транспорта по всему Северо-Восточному шоссе запланировано на май следующего года.

Затем Иннокентий Алафинов и Владимир Сушков посетили транспортную развязку в районе тепличного комплекса, которая была пущена в сентябре текущего года. Данный объект был введен в эксплуатацию с опережением графика. Иннокентий Алафинов отметил, что указанная развязка является очень важным для обеспечения дорожного движения объектом, а также выразил благодарность руководству Мордовии за внимательное отношение к дорожному хозяйству.

Заместитель министра транспорта России высоко оценил участие Мордовии в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации «Известий Мордовии».

Читайте также о том, что в Саранске начнут дистанционно снимать показания счетчиков.