В Саранске строят детский сад переменной этажности

В Саранске ведутся работы по строительству детского сада в посёлке Луховка.
Указанное дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 место, расположено в микрорайоне Восточный, который уже частично застроен малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.
Из-за особенностей рельефа земельного участка здание детского сада имеет переменную этажность в два и три этажа. В дошкольном учреждении разместится семь групп, среди которых три ясельные и по одной младшей дошкольной, средней дошкольной, старшей дошкольной и подготовительной.
Новый детский сад оборудован залом для занятий музыкой, спортивным залом, изостудией, сенсорной комнатой, компьютерным залом, помещениями для дополнительного образования, медицинским кабинетом, пищеблоком и прачечной.
В настоящее время строительство здания детсада уже завершено, к нему были подведены инженерные коммуникации, в настоящее время ведутся работы по отделке фасада и внутренних помещений, а также осуществляется благоустройство территории.
Ожидается, что детский сад будет введен в эксплуатацию весной следующего года.
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Источник: adm-saransk.ru