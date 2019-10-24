В Саранске строят детский сад переменной этажности

В Саранске ведутся работы по строительству детского сада в посёлке Луховка.

Указанное дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 место, расположено в микрорайоне Восточный, который уже частично застроен малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

Из-за особенностей рельефа земельного участка здание детского сада имеет переменную этажность в два и три этажа. В дошкольном учреждении разместится семь групп, среди которых три ясельные и по одной младшей дошкольной, средней дошкольной, старшей дошкольной и подготовительной.

Новый детский сад оборудован залом для занятий музыкой, спортивным залом, изостудией, сенсорной комнатой, компьютерным залом, помещениями для дополнительного образования, медицинским кабинетом, пищеблоком и прачечной.

В настоящее время строительство здания детсада уже завершено, к нему были подведены инженерные коммуникации, в настоящее время ведутся работы по отделке фасада и внутренних помещений, а также осуществляется благоустройство территории.

Ожидается, что детский сад будет введен в эксплуатацию весной следующего года.

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Источник: adm-saransk.ru