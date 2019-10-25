26 октября на некоторых улицах Саранска ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 26 октября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 25 октября до 05:00 26 октября стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко, на проспекте 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных, по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, на проспекте 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

В период с 05:00 до 14:00 26 октября по указанным адресам будет запрещено движение и исключена стоянка транспорта.

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

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Источник: adm-saransk.ru