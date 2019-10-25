В Саранске будут бесплатно обучать женщин, находящихся в декрете

В Саранске в рамках проекта «Демография» женщины, которые находятся в декрете, бесплатно пройдут курс обучения по нескольким специальностям.

ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» предлагает женщинам, которые в настоящее находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, незанятым женщинам и женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, пройти в следующем году бесплатный курс обучения по специальностям «1С: Бухгалтерия», «Кадровое делопроизводство» и др.

По интересующим вопросам следует обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, д.16. Также информацию можно получить по следующим телефонным номерам: 39-26-01, 39-26-02.

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Источник: adm-saransk.ru