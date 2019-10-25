В Саранске студентам рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества

Начальник отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску, подполковник полиции Сергей Калядин 23 октября провел встречу со студентами факультета довузовской подготовки МГУ имени Н.П. Огарева.

Сотрудник правоохранительных органов на конкретных примерах рассказал студентам о способах совершения мошенничеств, акцентировав внимание на необходимости быть бдительными, поскольку злоумышленники часто используют психологические приемы воздействия на человека, а также постоянно совершенствуют формы и методы своей работы.

Подполковник полиции настоятельно рекомендовал не сообщать по телефону информацию о своей банковской карте, не переходить по ссылкам в сообщениях, а при утрате телефона или банковской карты немедленно блокировать счет. Также страж порядка призвал студентов быть внимательными при приобретении товаров на сайтах и в социальных сетях.

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Источник: 13.мвд.рф