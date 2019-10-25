Интернет-мошенники выпрашивают у жителей Мордовии деньги на похороны

В Мордовии мошенники начали совершать преступления под новым предлогом.

В последнее время было зарегистрировано несколько случаев, когда жители Мордовии в социальных сетях получали сообщения якобы от родственников. В данных сообщениях содержалась информация о смерти близкого человека, причиной которой назывались различные болезни, являющиеся в настоящее время наиболее распространенными. Для убедительности преступники размещали на своих страницах изображения, выражающие скорбь, и публиковали соответствующие посты. Затем злоумышленники просили у пострадавших деньги для проведения похорон.

Сотрудники МВД рекомендуют в случае получения сообщений подобного рода связаться с родственниками по телефону и уточнить у них информацию.

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Источник: 13.мвд.рф