Житель Саранска похитил деньги из оставленной на остановке женской сумки

В Саранске местный житель похитил денежные средства из найденной на остановке общественного транспорта сумки.

Недавно 42-летний житель Саранска обнаружил на одной из остановок общественного транспорта города женскую сумку, забытую законной владелицей. Мужчина похитил из сумки денежные средства в размере 18 тыс. рублей, а затем связался с родственниками пострадавшей и заявил о готовности вернуть забытую вещь за вознаграждение.

При встрече гражданин отдал сумку. Сразу же после этого была обнаружена пропажа денег.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф