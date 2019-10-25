В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении более 30 владельцев автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Многие автомобилисты устраняли тонировку на месте. Тем, кто этого не сделал, вручалось требование о прекращении противоправных действий, обязывающее граждан в течение суток устранить нарушение.

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Источник: 13.мвд.рф