Житель Саранска пропал без вести, отправившись на заработки в Москву

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести, уехав на заработки в Москву.

В январе нынешнего года Снадин Сергей Михайлович 1983 года рождения, являющийся жителем Саранска, уехал на заработки в Москву. С июня мужчина перестал выходить на связь с родственниками.

Стражи порядка просят всех, кто владеет какими-либо данными о местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф