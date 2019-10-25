В ГУ МВД РФ по Мордовии прошло оперативное совещание

В ГУ МВД РФ по Мордовии под председательством главы регионального ведомства Бориса Шейнкина состоялось оперативное совещание.

Участники указанного совещания подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел по Мордовии за третий квартал текущего года, а также определили ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Были обсуждены вопросы взаимодействия служб и подразделений МВД в процессе деятельности по профилактике и раскрытию преступлений.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел, добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, получили заслуженные награды. Молодым стражам порядка были вручены первые офицерские погоны.

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Источник: 13.мвд.рф