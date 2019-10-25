23 октября автономная некоммерческая организация «Подвиги» из Саранска запустила в школах России акцию «Уроки добра».

В рамках специальных занятий школьники будут проинформированы об основных принципах деятельности, связанной с добровольчеством, в России и мире. Кроме того, в ходе рассматриваемых уроков детям расскажут о волонтерских проектах, разработанных их соратниками. Своего рода результатом занятий станет разработка школьниками своих социальных проектов. Авторы лучших проектов получат награды.

Ассоциация волонтерских центров является партнером данной акции.

Специалисты АНО «Подвиги» потратили четыре месяца, дабы разработать обучающие видеоролики, специальный сайт, а также методический гид. Организаторами было предусмотрено, что занятия могут проводить не только педагоги, но и представители волонтерских организаций.

Программа занятий состоит из двух уроков, один из них посвящен ознакомлению школьников с теоретической базой, а второй представляет собой практическое занятие, в ходе которого школьники создадут свой волонтерский проект и презентуют его специальному жюри.

В основу «Уроков добра» легли реальные истории, которые были опубликованы на официальных страницах проекта «Подвиги обычных людей» в социальных сетях.

Директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова заявила о бессмысленности любого принудительного насаждения детям высших моральных качеств, а также отметила, что в ходе рассматриваемых занятий школьники в непринужденной форме будут ознакомлены с заслуживающими уважения и всяческой похвалы поступками, которые совершили их ровесники. По мнению Натальи Широковой, указанные примеры мотивируют школьников к осуществлению волонтерской деятельности.

Министерством просвещения России одобрило акцию «Уроки добра» и рекомендовало её для проведения во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Акция продлится полгода, в ней примут участие ученики 5–9-х классов.

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Источник: podvigi.info